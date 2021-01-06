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06.01.2021 (10:00)

Артиллеристы ЮВО в Северной Осетии применили высокоточные управляемые артиллерийские снаряды

Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе проведения тренировки по управлению ракетными ударами и огнём на полигоне Тарское в Северной Осетии применили высокоточные управляемые артиллерийские снаряды.

Стрельба велась из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». В ходе тренировки были поражены замаскированные бронированные цели условного противника на дальности от 10 до 16 км.

После выстрела из гаубицы осуществлялось корректирование и наведение снаряда, который оснащен полуактивной лазерной головкой самонаведения. Такая возможность обеспечивает не только гарантированное поражение цели, но и минимизирует вероятность нанесения ущерба окружающим гражданским или промышленным объектам.

Программа тренировки также включает в себя выполнение боевых стрельб из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Штурм».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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