06.01.2021 (12:15)

Российские военные инженеры обезвредили более 100 взрывоопасных предметов в Лаосе

Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ за время проведения гуманитарного разминирования в районе аэродрома «Тхонгхайхин» провинции Сиенгхуанг (Лаосская Народная Демократическая Республика) обнаружили более 100 взрывоопасных предметов. При этом общая очищенная саперами площадь составляет порядка 1 гектара местности.

Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а так же к артиллерийским боеприпасам различного калибра.

Военнослужащие отряда разминирования проводят откопку, идентификацию и определение степени опасности каждого сигнала, получаемого от средств поиска.

С начала выполнения разминирования саперами было обследовано более 2500 сигналов, большая часть из которых оказалась осколками боеприпасов.

Особенностью разминирования в данном районе является залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно замедляет темпы поиска.

Личным составом отряда разминирования используются отечественные современные средства поиска, обнаружения и защиты, (индукционный миноискатель ИМП-3, металлодетектор глубинный МГ-1И, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2 и подповерхностный обнаружитель ППО-2И).

В целях выполнения решения Президента Российской Федерации — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для оказания содействия в разминировании территории страны направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 32 военнослужащих. Это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

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