06.01.2021 (13:00)

Свыше 80 новых судов обеспечения поступит в состав вспомогательного флота до 2026 года

В соответствии с программой военного кораблестроения к 2026 году планируется поступление в состав вспомогательного флота более 80 морских и рейдовых судов обеспечения. Доля современных судов обеспечения составит около 40%. Наряду с этим будет вестись ремонт судов, находящихся в составе вспомогательного флота.

В 2020 году в ходе выполнения задач материально-технического обеспечения судами было передано на корабли Военно-Морского Флота около 20 тыс. тонн различных грузов и выполнено около 180 операций по обеспечению в море.

В рамках совместной работы органов материально-технического обеспечения на всех уровнях по выполнению планов поставок материальных средств и обеспечению подчиненных объединений, соединений, воинских частей и организаций материальными средствами в 2020 году, мероприятия по поддержанию запасов материальных средств в пределах установленных норм выполнены без срывов.

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