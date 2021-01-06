Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2021 (13:00)

Свыше 80 новых судов обеспечения поступит в состав вспомогательного флота до 2026 года

В соответствии с программой военного кораблестроения к 2026 году планируется поступление в состав вспомогательного флота более 80 морских и рейдовых судов обеспечения. Доля современных судов обеспечения составит около 40%. Наряду с этим будет вестись ремонт судов, находящихся в составе вспомогательного флота.

В 2020 году в ходе выполнения задач материально-технического обеспечения судами было передано на корабли Военно-Морского Флота около 20 тыс. тонн различных грузов и выполнено около 180 операций по обеспечению в море.

В рамках совместной работы органов материально-технического обеспечения на всех уровнях по выполнению планов поставок материальных средств и обеспечению подчиненных объединений, соединений, воинских частей и организаций материальными средствами в 2020 году, мероприятия по поддержанию запасов материальных средств в пределах установленных норм выполнены без срывов.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Новости по теме:
Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ отмечает 100 летний юбилей со дня своего образования
Летный состав морской авиации ВМФ начнет подготовку на новейшем учебно-тренажерном комплексе с искусственным интеллектом в 2021 году
Наплаванность экипажей кораблей ВМФ России в 2020 году составила около 17000 суток
Главком ВМФ поздравил с Новым годом экипажи свыше 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, выполняющих задачи военно-морского присутствия в Мировом океане

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false