06.01.2021 (12:00)

В год 325-летия Российского Флота ВМФ России примет участие в ряде крупных мероприятий боевой подготовки

Как сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, - «Наступивший 2021 год является особенным для ВМФ России. В этом году будет отмечаться 325-летие со дня создания Российского Регулярного Флота. Это налагает особенную ответственность на военных моряков.

Основной целью боевой подготовки сил Военно-морского флота в 2021 году будет поддержание боевой готовности органов военного управления и сил на уровне, гарантирующем обеспечение безопасности с морских и океанских направлений. Среди запланированных в предстоящем году основных мероприятий – участие в учении «Запад-2021» и Главном военно-морском параде, а также продолжение экспедиционно-исследовательской деятельности. В рамках освоения Арктики и создания благоприятных условий для реализации арктической стратегии государства военные моряки совершат экспедицию под названием «Два капитана». Также состоятся крупные учения с группировками сил Северного флота и группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. Запланированы традиционные состязания флотов в 45 номинациях на приз главнокомандующего ВМФ в первенстве по тактике действия сил и применению оружия.

Продолжится оснащение флота новыми надводными кораблями и подводными лодками. В наступившем году силы ВМФ продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия практически во всех районах Мирового океана.

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