06.01.2021 (09:30)
Более 1000 военнослужащих Балтийского флота встретят праздник Рождества Христова на боевом дежурстве
Более 1000 военнослужащих Балтийского флота встретят Рождество на боевом дежурстве. Дежурные силы флота находятся в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач.
Среди них - корабельные расчеты по противовоздушной обороне (ПВО) малых ракетных кораблей, корветов проекта 20380, расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 соединения противовоздушной обороны Балтийского флота, а также летчики авиабазы морской авиации флота, которые непрерывно следят за воздушной обстановкой над Калининградской областью.
Новости по теме:
В Калининградской области в 2020 году военнослужащими приобретено 315 жилых помещений по программе военной ипотеки
Метки: