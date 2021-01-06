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06.01.2021 (09:30)

Более 1000 военнослужащих Балтийского флота встретят праздник Рождества Христова на боевом дежурстве

Более 1000 военнослужащих Балтийского флота встретят Рождество на боевом дежурстве. Дежурные силы флота находятся в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач.

Среди них - корабельные расчеты по противовоздушной обороне (ПВО) малых ракетных кораблей, корветов проекта 20380, расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 соединения противовоздушной обороны Балтийского флота, а также летчики авиабазы морской авиации флота, которые непрерывно следят за воздушной обстановкой над Калининградской областью.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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