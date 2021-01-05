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05.01.2021 (17:55)

Российские военные в Киргизии провели новогоднюю гуманитарную акцию

Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии провели новогоднюю гуманитарную акцию в подшефных трех детских домах.

Более 100 новогодних сладких подарков военные летчики передали воспитанникам детских домов.

Российские военнослужащие с 2003 года шефствуют над социальными и учебными учреждениями Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей Киргизии. Также летчики пригласили посетить аэродром военной базы с экскурсией и посидеть за штурвалом боевых вертолетов и самолетов.

Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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