05.01.2021 (17:55)
Российские военные в Киргизии провели новогоднюю гуманитарную акцию
Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии провели новогоднюю гуманитарную акцию в подшефных трех детских домах.
Более 100 новогодних сладких подарков военные летчики передали воспитанникам детских домов.
Российские военнослужащие с 2003 года шефствуют над социальными и учебными учреждениями Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей Киргизии. Также летчики пригласили посетить аэродром военной базы с экскурсией и посидеть за штурвалом боевых вертолетов и самолетов.
Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
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