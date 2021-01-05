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05.01.2021 (13:19)

День Мороз и Снегурочка поздравили в Екатеринбурге детей военнослужащих с Новым годом

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом детей военнослужащих соединений и воинских частей екатеринбургского гарнизона. Праздничное представление состоялось в Екатеринбурге на открытой площадке перед Домом офицеров Центрального военного округа.

На импровизированной сцене ребят поздравили сотрудники культурно-художественного отдела Дома офицеров и артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, которые подготовили и провели для ребятишек интерактивную театральную постановку с играми, танцами.

В завершение сказочные персонажи хором спели со всеми участниками праздника, большими и маленькими, любимые новогодние песенки.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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