05.01.2021 (20:18)

Курсанты-иностранцы Дальневосточного ВОКУ из стран Африки осваивают катание на коньках и другие зимние виды спорта

Курсанты специального иностранного факультета Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского приступили к освоению исконно русских зимних развлечений – катанию на коньках. Наибольший интерес к мероприятию проявили курсанты-военнослужащие стран Африки.

Для получения первых навыков, около 30 курсантов вышли на самый большой каток г. Благовещенска Амурской области. Кроме опытных товарищей, помощь в овладении фигурным катанием темнокожим курсантам, оказали и многие амурчане, пришедшие покататься на коньках в выходной день.

Несмотря на сложности при полном отсутствии необходимых навыков, большинство курсантов-иностранцев довольно быстро обучились стоять и передвигаться на коньках. Всем курсантам очень понравилось русское развлечение. Ближайшее время они попросили командование снова организовать им тренировку.

Стоит отметить, что курсанты-иностранцы училища проходят обучение катанию на лыжах и регулярно участвуют в армейских соревнованиях и всероссийской гонке «Лыжня России».

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