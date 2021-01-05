05.01.2021 (20:18)
Курсанты-иностранцы Дальневосточного ВОКУ из стран Африки осваивают катание на коньках и другие зимние виды спорта
Курсанты специального иностранного факультета Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского приступили к освоению исконно русских зимних развлечений – катанию на коньках. Наибольший интерес к мероприятию проявили курсанты-военнослужащие стран Африки.
Для получения первых навыков, около 30 курсантов вышли на самый большой каток г. Благовещенска Амурской области. Кроме опытных товарищей, помощь в овладении фигурным катанием темнокожим курсантам, оказали и многие амурчане, пришедшие покататься на коньках в выходной день.
Несмотря на сложности при полном отсутствии необходимых навыков, большинство курсантов-иностранцев довольно быстро обучились стоять и передвигаться на коньках. Всем курсантам очень понравилось русское развлечение. Ближайшее время они попросили командование снова организовать им тренировку.
Стоит отметить, что курсанты-иностранцы училища проходят обучение катанию на лыжах и регулярно участвуют в армейских соревнованиях и всероссийской гонке «Лыжня России».