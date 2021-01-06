06.01.2021 (08:00)

В 2020 году в армейском корпусе Черноморского флота было проведено более 1000 мероприятий боевой подготовки

В армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ) за 2020 год было проведено более 1000 плановых мероприятий боевой подготовки.

Военнослужащие подразделений и воинских частей армейского корпуса приняли участие в более чем 5 специальных учениях видов и родов войск. Всего в течение учебного года было проведено более 80 тактических учений различного масштаба от ротных до бригадных, при этом более половины мероприятий были реализованы в двустороннем формате.

В рамках выполнения мероприятий боевой подготовки были проведены артиллерийские и ракетные стрельбы, задействованные подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения боевых машин.

Военнослужащие армейского корпуса ЧФ показали высокий уровень подготовки, профессионализм и полевую выучку. Более половины подразделений армейского корпуса по итогам боевой подготовки оценены на «хорошо» и «отлично».

Уровень подготовки отразился в достижениях подразделений корпуса. Так, готовясь к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», экипаж приёмного радиоузла роты связи батальона управления армейского корпуса под командованием сержанта Елены Горлинской занял первое место в окружном этапе всеармейского конкурса военных связистов «Уверенный прием».

Планом на 2021 год предусмотрено увеличение интенсивности боевой учёбы соединений и подразделений армейского корпуса ЧФ по всем видам подготовки.

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