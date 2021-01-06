06.01.2021 (07:00)

Подразделения ракетного соединения ЮВО провели тренировку по управлению ракетными ударами ОТРК «Искандер-М»

Военнослужащие ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии провели тренировку по управлению ракетными ударами.

На учение было привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

Расчеты отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

Решение поставленных задач боевые расчеты отрабатывали с неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании с марша. Особое внимание в ходе учения было уделено маскировке боевых машин и преодолении зараженных участков местности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице