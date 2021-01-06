06.01.2021 (05:00)

В прошлом году инженеры армейского корпуса ВВО на Сахалине обезвредили более 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

В 2020 году специалистами групп разминирования армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине было обезврежено более 20 боеприпасов и различных взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Ежегодно в островном регионе поисковики Сахалинского регионального отделения "Поискового движения России" находят различные предметы и боеприпасы, напоминающие о кровопролитных сражениях, проходящих на Сахалине и Курильских островах более 75 лет назад.

В минувшем году поисковиками были обнаружены тела советских солдат, рядом с которыми находились неразорвавшиеся боеприпасы. Для безопасного извлечения и уничтожения боеприпасов, на места находок выезжала группа разминирования армейского корпуса ВВО из четырёх человек.

За прошлый год специалисты групп разминирования армейского корпуса ВВО более 15 раз выезжали для обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов времён ВОВ. На местах находок военными инженерами из грунта были извлечены авиационные, миномётные и артиллерийские снаряды, а также несколько ручных гранат времён ВОВ.

Некоторые из найденных боеприпасов, которые не представляют опасности можно увидеть в Сахалинском краеведческом музее, а также в музее мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО.

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