06.01.2021 (04:00)

Более 250 мероприятий оперативной и боевой подготовки проведено в российской военной базе ЮВО в Абхазии в 2020 году

В 2020 году с участием военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии было спланировано и проведено более 250 мероприятий оперативной и боевой подготовки.

В ходе учений, в том числе совместно с военнослужащими вооруженных сил Абхазии, подразделениями военной базы ЮВО были отработаны действия по отражению атак условного противника с воздуха, на земле и в море, как в горных условиях, так и на морском побережье. Более половины учений прошли в ночных условиях.

Наиболее значимым мероприятием для военнослужащих России, проходящих службу в Абхазии, стало участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». В рамках СКШУ было задействовано 2 полигона совместного использования, более 1,5 тыс. военнослужащих, 500 единиц вооружения и специальной техники. В ходе учения впервые были отработаны новейшие приемы поражения морских целей из танков, современного артиллерийского вооружения с применением беспилотных летательных аппаратов, успешно поражено более 1 тыс. морских целей, израсходовано более 20 тыс. боеприпасов крупного калибра.

На подготовительных этапах обучения в истекшем году военнослужащие приобрели богатый опыт в совершенствовании профессиональных навыков с использованием автоматизированных учебно-тренировочных мест. Современные тренажерные комплексы позволили военнослужащим на учениях в реальной обстановке показать высокие результаты.

Также военнослужащие российской военной базы приняли участие в VI Армейских международных играх, заняв призовые места.

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