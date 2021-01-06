06.01.2021 (03:30)

Количество мероприятий военно-политической работы в армии ВВС и ПВО ВВО возросло в 2020 году

В 2020 году возросло количество мероприятий военно-политической работы в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Впервые при проведении военно-технического форума «Арми-2020» в Хабаровске был развернут пункт психологической работы и продемонстрирован порядок оказания психологической поддержки военнослужащим.

Военнослужащими соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ВВО повсеместно оказывалась поддержка и оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла.

Летчики армии ВВС и ПВО ВВО были единственными, кто продемонстрировал воздушный парад, порадовав ветеранов ВОВ, жителей и гостей Дальнего Востока мастерством пилотирования воздушных судов на малых высотах.

Кроме того, осенью 2020 года при участии командующего армии ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенанта Владимира Кравченко состоялась торжественная закладка «Исторического камня» на месте строительства парка «Патриот» в Хабаровске, а в Хабаровском крае на территории одной из войсковых частей объединения ВВС и ПВО ВВО открыт памятник «Защитникам Дальневосточных рубежей».

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