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06.01.2021 (02:00)

Новые игрушки в праздники получили служебные собаки от кинологов в Приморском крае

Фото Видео

Военные кинологи инженерного и мотострелкового полков общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, в период проведения новогодних праздников посещают служебных собак. В общей сложности в объединении насчитывается порядка 50 животных.

В новогодние каникулы военнослужащие посещают своих питомцев, проводят выгул животных и очистку вольеров, проходят полосу препятствий. Также военные кинологи поощрили своих любимцев новыми игрушками, мячиками и собачьими лакомствами.

Военнослужащие-кинологи общевойсковой армии ВВО в Приморье - неоднократные призеры соревнований и конкурсов армейских международных игр «АрМИ». После выходных и праздничных дней, с конца января, они со своими питомцами приступят к проведению тренировок и отборочных этапов, чтобы представить объединение на окружных соревнованиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники , Кинологи
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