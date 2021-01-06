06.01.2021 (02:00)
Новые игрушки в праздники получили служебные собаки от кинологов в Приморском крае
Военные кинологи инженерного и мотострелкового полков общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, в период проведения новогодних праздников посещают служебных собак. В общей сложности в объединении насчитывается порядка 50 животных.
В новогодние каникулы военнослужащие посещают своих питомцев, проводят выгул животных и очистку вольеров, проходят полосу препятствий. Также военные кинологи поощрили своих любимцев новыми игрушками, мячиками и собачьими лакомствами.
Военнослужащие-кинологи общевойсковой армии ВВО в Приморье - неоднократные призеры соревнований и конкурсов армейских международных игр «АрМИ». После выходных и праздничных дней, с конца января, они со своими питомцами приступят к проведению тренировок и отборочных этапов, чтобы представить объединение на окружных соревнованиях.