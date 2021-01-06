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06.01.2021 (09:00)

Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа произвели ракетно-бомбовые удары по объектам условного противника

В Воронежской области летчики бомбардировочного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в ходе тренировочных полетов выполнили уничтожение командных пунктов условного противника.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, совершив вылеты с аэродрома базирования, уничтожили мишени, имитирующие объекты инфраструктуры, а также командные пункты условного противника, выполнив бомбометание и стрельбу из авиационной пушки.

Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах лётчиками различного уровня подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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