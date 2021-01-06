06.01.2021 (01:30)

Военнослужащие роты специального назначения ВВО в Забайкалье провели показное выступление по рукопашному бою

Военнослужащие подразделения специального назначения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, проводят занятия по рукопашному бою и совершают марш-броски на лыжах.

В ходе спортивно-массового мероприятия военнослужащие спецназа проводят марш-бросоки на лыжах на расстояние свыше 10 км. В мероприятии принимали участие более военнослужащие контрактники подразделения специального назначения, а также девушки - военнослужащие.

Мероприятие проходят с соблюдениями всех противоэпидемиологических мер предосторожности.

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