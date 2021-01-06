06.01.2021 (01:00)

На Камчатке моряки-подводники Тихоокеанского флота организовали рождественскую елку для жителей города Вилючинска

В городе подводников Вилючинске военнослужащие Подводных сил Тихоокеанского флота организовали рождественскую елку для жителей города.

Елку установили на площади гарнизонного храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. В украшении лесной красавицы принимали участие моряки-подводники, а также члены семей военных моряков. Все украшения были сделаны вручную. Для детей в честь праздника Рождества были организованы хороводы и различные игры.

Кроме того, для обогрева гостей поставлены утепленные палатки и развернута полевая кухня с горячим чаем.

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