06.01.2021 (01:00)
На Камчатке моряки-подводники Тихоокеанского флота организовали рождественскую елку для жителей города Вилючинска
В городе подводников Вилючинске военнослужащие Подводных сил Тихоокеанского флота организовали рождественскую елку для жителей города.
Елку установили на площади гарнизонного храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. В украшении лесной красавицы принимали участие моряки-подводники, а также члены семей военных моряков. Все украшения были сделаны вручную. Для детей в честь праздника Рождества были организованы хороводы и различные игры.
Кроме того, для обогрева гостей поставлены утепленные палатки и развернута полевая кухня с горячим чаем.
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