06.01.2021 (00:30)

Около 600 пациентов вылечили военные врачи в современном многофункциональном медицинском центре Минобороны России в Республике Бурятия

В ушедшем году за рекордно короткие сроки на базе военного госпиталя Восточного военного округа в Республике Бурятия был возведен многофункциональный медицинский центр Минобороны России, который имеет площадь 6 тысяч квадратных метров и рассчитан на прием 60 пациентов.

Ушедший год для военных медицинских специалистов стал одним из самых напряженных и востребованным. Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией были брошены все силы. С момента открытия и до конца 2020 года вылечилось более 600 инфекционных больных.

Многофункциональный медицинский центр на сегодняшний день является самым современным и высокотехнологичным медучреждением на территории Республики Бурятия.

В настоящее время лечение в медцентре проходят 40 пациентов из числа гражданского населения. Также в медцентре проходят лечение ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие и члены их семей.

В Выходные и праздничные дни за больными в круглосуточном режиме ведет наблюдение квалифицированный медицинский персонал, который прошел дополнительную переподготовку, в том числе для осуществления медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, в ноябре прошлого года по приказу командующего общевойсковым объединением ВВО генерал-майора Валерия Солодчук, в Улан-Удэнском гарнизоне созданы мобильные врачебно-сестринские бригады по борьбе и профилактики вирусной инфекции.

Военные медики совершают обходы по адресам гражданского персонала МО РФ, военнослужащих в запасе больных короновирусом для осуществления вторичного забора биологического материала на ПУР диагностику.

Такой способ работы врачебно-сестринских бригад стал необходим для того чтобы исключить поездки больных в медицинские учреждения и тем самым минимизировать контакты с людьми при следовании в общественном транспорте и снизить риск заболевания.

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