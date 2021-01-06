06.01.2021 (06:00)

Молодые летчики дальней авиации в январе приступают к переучиванию на стратегические ракетоносцы

Выпускники летных военных заведений Воздушно-космических сил 2020 года приступают к освоению новой авиационной техники, на которую они были назначены, включая дальние бомбардировщики и стратегические ракетоносцы.

В январе группы молодых летчиков дальней авиации начнут освоение самолетов, стоящих на вооружении, в Рязанском центре боевого применения и переучивания лётного состава, где пройдут теоретическую подготовку.

Непосредственно в авиационных полках будет организована тренажерная подготовка и практическое освоение техники.

Данные занятия носят плановый характер, каждый из молодых офицеров проходит первоначальный курс управления стратегическим ракетоносцем Ту-160 на примере авиационного тренажера Птс-31, который благодаря реалистичному изображению, выводимого на круговой панорамный экран, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации позволяет быстрее адаптироваться и изучить различные органы управления самолета.

«Один из инструкторов вводит различные отказы и команды, включая падения тяги одного из двигателей или его полный отказ, а другой наблюдает над тем, как молодой офицер будет действовать в различных ситуациях, при необходимости подсказывает, мы стараемся делиться опытом. В ближайшее время, вчерашние выпускники будут направлены в центр переучивания летного состава для дополнительной подготовки», - сообщил командир авиационного отряда на самолетах Ту-160 подполковник Александр Желудков.

Всего в Энгельсского соединение дальней авиации прибыло около 30 молодых офицеров.

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