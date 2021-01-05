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05.01.2021 (18:00)

Юнармейцы из Приднестровья представили видеоролик для военнослужащих

Юнармейцы из Приднестровья представили видеоролик для военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

В честь Нового года и наступающего Рождества Христова юнармейцы подготовили видеоролик с поздравлениями военнослужащих ОГРВ ПРРМ и всех россиян в стихах и прозе.

Видеоролик демонстрируется в период новогодних и рождественских праздников в местах несения службы суточных нарядов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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