Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2021 (17:30)

В рядах российских военнослужащих в Приднестровье ожидаются новобранцы

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) ожидается пополнение военнослужащих по контракту.

В 2021 году в ОГРВ ПРРМ для прохождения военной службы в различных подразделениях соединения планируется отобрать около 70 граждан. В рамках отбора кандидаты выполнят тесты для оценки профессиональной психологической пригодности к военной службе, пройдут медицинское освидетельствование в военном госпитале г.Тирасполь, а также сдадут нормативы по физической подготовке.

При поступлении на военную службу с новобранцами в течение месяца будет проведен курс интенсивной общевойсковой подготовки, который включает в себя занятия по огневой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также другие предметы боевой подготовки.

По окончанию курса интенсивной общевойсковой подготовки состоится торжественная церемония приведения к военной присяге.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Личному составу мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО им. Александра Матросова вручено Боевое знамя нового образца
В Калининградской области в 2020 году более 1000 человек изъявили желание служить по контракту
Свыше 4500 прыжков с парашютом будет совершено военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО в 2021 году
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по стрельбе из пистолета Макарова

Метки:
Военная служба по призыву , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false