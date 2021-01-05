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05.01.2021 (17:35)

Свыше 1 тыс. единиц новейшего модернизированного стрелкового оружия поступило в подразделения морской пехоты КФл

Свыше 1 тыс. единиц современных образцов стрелкового оружия поступило на вооружение подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа.

Партия новейших модернизированных автоматов Калашникова АК-12 и автоматических гранатомётов на станке АГС-17 «Пламя» поступила на вооружение береговых войск флотилии. В ближайшее время на общевойсковых полигонах военнослужащие проведут пристрелку, выверку и обслуживание оружия.

Автоматический гранатомёт АГС-17 предназначен для поражения скоплений пехоты как на открытом пространстве, так и за укрытиями. Хорошо обученные расчеты способны не только противостоять серьезному наступлению, но и подавить опорные пункты противника.

АК-12 калибра 5,45 мм, разработанный концерном «Калашников», является автоматом абсолютно нового уровня По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола для производства которого начали использовать новую технологию.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения.

Автомат был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих морской пехоты и подразделений ВДВ Вооруженных Сил России.

Отдел информационного обеспечения (г. Ростов-на-Дону) пресс-службы Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Перевооружение
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