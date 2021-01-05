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05.01.2021 (16:30)

В Ленобласти подразделения военной полиции ЗВО вооружат новейшими автоматами АК-12

Подразделения военной полиции общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в наступившем году вооружат новейшими автоматами Калашникова АК-12.

В рамках программы по перевооружению соединений и воинских частей Западного военного округа, в первой половине 2021 года сотрудники военной полиции не только получат на вооружения, но и проведут ряд специальных учений с применением оружейных новинок на Лужском и Кирилловском полигонах.

В минувшем году оружейное производство в Ижевске досрочно справилось с контрактом и приступило к выполнению госзаказа на 2021 год. Всего, в рамках трехлетнего задания в Вооруженные Силы РФ запланирована поставка более 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15.

Автомат Калашникова АК-12 является стрелковым оружием «нового уровня», оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом, позволяющим вести прицельный огонь по мишеням, расположенным на расстоянии до 500 метров и полупрозрачным магазином, который дает возможность стрелку контролировать расход боеприпасов при ведении боя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Перевооружение , Западный военный округ
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