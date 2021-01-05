05.01.2021 (16:00)

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Новым годом военнослужащие ЦВО в Сибири

Военнослужащие мотострелковых и артиллерийских соединений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом.

Военнослужащие передали ветеранам новогодние подарки, а командующий 41 ОА ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков по видеосвязи поздравил участников Великой Отечественной войны и пожелал им крепкого здоровья. Кроме того, для ветеранов был организован новогодний концерт от военного оркестра мотострелкового соединения. В программу выступления вошли песни времен Великой Отечественной войны, вальсы ну и конечно новогодние композиции.

Ветераны встречали поздравляющих очень тепло, приглашали к праздничному столу и угощали чаем. Гости слушали истории о войне — о том, что не сможет рассказать никто, кроме очевидцев.

При проведении поздравительных мероприятия были соблюдены все противоэпидемиологические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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