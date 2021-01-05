05.01.2021 (15:30)

Более 100 команд общевойсковой армии ЗВО примут участие в 19 отборочных конкурсах Армейских международных игр 2021 года

Более 100 команд общевойсковой армии Западного военного округа сформированы для участия в 19 из 36 конкурсов, которые пройдут в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

Всесторонняя подготовка личного состава к участию в АрМИ-2021 стартовала с началом зимнего периода обучения – с 1 декабря 2020 года. Первый этап состязаний по профессиональной выучке пройдет под руководством командиров соединений и воинских частей и будет завершен в феврале. В ходе данного этапа будут максимально задействованы военные полигоны и учебно-материальная база учебных площадок при соединениях армии. В Воронежской, Белгородской, Курской и Смоленской областях.

В 2020 году команды общевойсковой армии ЗВО завоевали призовые места соревнованиях танковых, мотострелковых экипажей, разведывательных подразделений, соединений ПВО и ракетчиков, всего более 10. В 2019 году лучшие команды должны выйти в финалы международных конкурсов.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения.

Возможность проведения конкурсов АрМИ-2021 рассматривают около 20 государств (Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка).

Организационный комитет АрМИ-2021 рассчитывает, что в следующем году в соревнованиях примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран.

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