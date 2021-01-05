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05.01.2021 (15:00)

В полтора раза увеличилась интенсивность боевой подготовки артиллеристских подразделений ЦВО в Сибири в 2020 году

Интенсивность боевой подготовки военнослужащих артиллерийского соединения 41-ой общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 учебном году увеличилось в полтора раза по сравнению с 2019 годом.

Военнослужащие артиллерийских подразделений на полигонах общевойскового объединения отрабатывали слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые методики ведения огня при поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя. За текущий год с подразделениями провели более 100 учений, в ходе которых выполнено около 1200 огневых задач и израсходовано свыше 7000 боеприпасов различного калибра.

На вооружении в соединениях 41 ОА находятся реактивные системы залпового огня РСЗО «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», 2С7М «Малка», гаубицы «Мста-С», «Мста-Б» и другое артиллерийское вооружение.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Артиллерия , Центральный военный округ
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