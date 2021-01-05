05.01.2021 (14:00)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО проведут свыше 500 учений в 2021 году на новом полигоне в Воронежской области

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа проведут свыше 500 учений в 2021 году на новом полигоне «Криница» в Воронежской области.

Новый полигон начал функционировать с начала зимнего учебного периода и предоставляет военнослужащим танковых, мотострелковых, артиллерийских, инженерных, зенитно-ракетных, радиотехнических и тыловых подразделений свыше 100 объектов для проведения занятий по боевой и специальной подготовке. Полигон оборудован современными трассами танкодромов, автодромов, новейшим войсковым стрельбищем с радиоуправляемыми и движущимися мишенями, тактическим полем для ведения стрельб из неудобных положений с тактическим перемещением.

Военный полигон «Криница» занимает площадь около 70 кв. км и подходит для проведения масштабных тактических учений, включая полковые и двусторонние батальонные тактические учения.

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