05.01.2021 (13:30)

Около 100 учении? по ликвидации внезапных угроз кризисных ситуации? провели военнослужащие ЮВО в Абхазии в истекшем году

Военнослужащие подразделений оперативного реагирования российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии за прошедший 2020 год провели около 100 учений по предотвращению опасных кризисных ситуаций.

В ходе мероприятий мотострелки совместно с саперами, инженерами, специалистами радиационной, химической и биологической защиты, разведчиками и медиками в составе противодиверсионных групп по борьбе с незаконными вооруженными формированиями (НВФ), совершенствовали навыки по ликвидации внезапных угроз для военных объектов, жизни военнослужащих и членов их семей.

В частности, личный состав отражал нападения НВФ на военные городки, склады с боеприпасами, контрольно-пропускные пункты и парки боевой техники.

Для приближения учений к реальным боевым условиям военнослужащими активно использовались различные имитационные средства: холостые боеприпасы, тротиловые и дымовые шашки и сигнальные ракеты.

Всего за 2020 год на территории российского соединения в Абхазии в противодиверсионных учениях приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих базы ЮВО. Были задействованы сотни единиц военной техники, в том числе авиация объединения ВВС и ПВО ЮВО, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр».

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