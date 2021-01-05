05.01.2021 (13:01)

Дивизион гаубиц 2С35 «Коалиция-СВ» встанет на вооружение Таманской мотострелковой дивизии ЗВО в 2021 году

Восемнадцать единиц межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» впервые поступит на вооружение Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа в 2021 году. «Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

152-миллиметровая самоходная гаубица «Коалиция-СВ» базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчёт установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. В состав вооружения гаубицы также входит дистанционно управляемая турельная установка 6С21 с пулемётом «Корд» калибра 12,7 миллиметров.

Уже в сентябре этого года дивизион в составе соединения будет задействован в международном учении «Запад-2021».

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