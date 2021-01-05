05.01.2021 (13:00)

Более 3 тыс. военнослужащих для ВДВ по 25 воинским специальностям пройдут подготовку в Омском учебном центре в 2021 учебном году

В 2021 учебном году Омский учебный центр (подготовки младших специалистов) Воздушно-десантных войск увеличил набор для подготовки специалистов и более чем в 2 раза расширил перечень военно-учетных специальностей.

В прошлом году учебный центр подготовил и направил в воинские части ВДВ более 2500 десантников по 11-ти специальностям. Были подготовлены младшие командиры, механики-водители, наводчики-операторы для различных типов боевых машин десанта, в том числе для новейшей БМД-4М, специалисты связи и водители категории «С», а также другие специалисты, которые требуются в Воздушно-десантных войсках.

В новом учебном году перечень военно-учетных специальностей увеличен до 25-ти. Если раньше в учебном центре готовили только командиров гаубицы Д-30 и самоходного артиллерийского орудия 2С9 «Нона», то с 1-го декабря 2020 года осуществлён набор на новые артиллерийские специальности. К занятиям приступили командиры расчётов противотанкового ракетного комплекса нового поколения «Корнет», командиры минометных расчетов и самоходных противотанковых пушек 2С25 «Спрут».

Перед началом нового периода обучения комиссией Командования Воздушно-десантных войск были уточнены планы процесса обучения, обслужены объекты жилищно-казарменного фонда и учебно-материальной базы на полигоне учебного центра «Светлый».

Учебный центр ВДВ имеет славные традиции, а в сентябре 2020 года отпраздновал 60-летие со дня своего образования.

За это время здесь было подготовлено свыше 350 тысяч военнослужащих по различным направлениям. Более двух тысяч выпускников награждено орденами и медалями. Двое, - стали Героями Советского Союза.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице