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05.01.2021 (12:02)

Более 200 боевых стрельб состоится на российской военной базе в Таджикистане в 2021 году

Более 200 боевых стрельб будет проведено с военнослужащими мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений 201-й военной базы в Таджикистане в 2021 году.

На полигонах Ляур и Самбули с подразделениями боевого обеспечения спланировано выполнить боевые стрельбы отделений, взводов, ротных и батальонных тактических учений, а также плановых мероприятий боевой подготовки. Основные усилия будут сосредоточены на качественной подготовке руководителей занятий, учений, тренировок, совершенствовании методического мастерства командиров и начальников всех уровней, а также сержантского состава. Также военнослужащие примут активное участие в отборочных этапах различных конкурсов Армейских международных игр – 2021.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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