05.01.2021 (12:00)

В интересах войск РХБЗ завершены работы по созданию новых машин по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической обстановки

В 2020 году завершена разработка перспективных машин по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической обстановки РХМ-8 на базе бронеавтомобиля «Тигр» и РХМ-9 на автомобильном шасси «Тайфун».

В комплектацию данных образцов включены новые приборы, конструкция которых позволяет осуществлять отбор проб автоматически без выхода экипажа из машин в зону заражения.

Также предусмотрено наличие в их составе специального беспилотного летательного аппарата для проведения дистанционной РХБ разведки, что обеспечивает полную безопасность личного состава.

Эти и другие новшества позволят увеличить эффективность применения машин в два раза по сравнению с существующими образцами.

С помощью РХМ-8 и РХМ-9 возможно проведение поиска и определение направления на источник гамма-излучения, обнаружение токсических химикатов в воздухе, идентификацию биологически патогенных агентов.

Поставка новых машин РХБ разведки в войска спланирована в текущем году.

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