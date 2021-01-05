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05.01.2021 (11:01)

Военнослужащие российской военной базы ЮВО провели занятия по метанию ручных гранат в Южной Осетии

На общевойсковом полигоне Дзарцеми военнослужащие российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии провели занятия по огневой подготовке с выполнением упражнения по метанию ручных гранат.

Военнослужащие выполнили метание гранат по целям, находящимся как на горе, так и под горой, что требует четкого определения дальности и учета возможности их скатывания со склона. На полигоне специально оборудованы окопы и укрытия для метания осколочных гранат из положений стоя, с колена и лежа.

Занятия по метанию ручных осколочных наступательных и оборонительных гранат РГН и РГО прошли в течение месяца. Существенное отличие гранаты от аналогичных образцов заключается в оснащении ее датчиком цели и срабатывании при ударе о любую преграду. Температурный диапазон работы гранаты от -50 до +50 градусов Цельсия.

Отдел информационного обеспечения (г. Ростов-на-Дону) пресс-службы Южного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Южный военный округ
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