Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2021 (10:41)

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ прошли соревнования по мини-футболу среди подразделений

В спортивном комплексе Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск состоялся турнир по мини-футболу на призы Деда Мороза. В состязаниях принимали участие 11 команд, в состав которых вошли более 90 военнослужащих подразделений соединения.

В сложной и упорной борьбе победителем соревнований стала сборная команда инженерно-саперной роты. Второе место завоевала сборная команда разведывательного батальона

Почётное третье место заняла сборная команда парашютно-десантного батальона.

Победителям соревнований вручен кубок победителя, призёрам достались дипломы, а все без исключения участники соревнования получили сладкие новогодние призы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На Северном флоте состоялись игры отборочного этапа Ночной хоккейной лиги
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в турнире по баскетболу
В Центральном военном округе прошел новогодний спортивный праздник для военнослужащих
В новогодние праздники с военнослужащими ВВО в Забайкалье проводятся занятия по лыжной подготовке

Метки:
Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false