05.01.2021 (10:41)

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ прошли соревнования по мини-футболу среди подразделений

В спортивном комплексе Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск состоялся турнир по мини-футболу на призы Деда Мороза. В состязаниях принимали участие 11 команд, в состав которых вошли более 90 военнослужащих подразделений соединения.

В сложной и упорной борьбе победителем соревнований стала сборная команда инженерно-саперной роты. Второе место завоевала сборная команда разведывательного батальона

Почётное третье место заняла сборная команда парашютно-десантного батальона.

Победителям соревнований вручен кубок победителя, призёрам достались дипломы, а все без исключения участники соревнования получили сладкие новогодние призы.

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