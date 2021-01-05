05.01.2021 (10:35)

На Северном флоте состоялись игры отборочного этапа Ночной хоккейной лиги

В различных гарнизонах Северного флота состоялись игры по хоккею с шайбой отборочного этапа Ночной хоккейной лиги.

Флотские хоккеисты играют в двух дивизионах НХЛ: Лиге Надежды и Лиге Мечты.

В дивизионе Лига Надежды прошло четыре матча. В Североморске в круглогодичной ледовой арене Северного флота команда «К-21» штаба и управления Северного флота одержала уверенную победу со счетом 3:0 над командой отдельной мотострелковой бригады под названием «Штурм». После окончания матча, начальник штаба – первый заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Владимир Гришечкин поблагодарил участников матча за красивую и интересную игру, и вручил капитанам команд традиционные пироги.

Команда соединения десантных кораблей «Абордаж» уступила на льду со счетом 2:5 команде «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

На ледовой площадке в посёлке Кильдинстрой Мурманской области, команда одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец» оказалась сильнее команды управления поисковых и аварийно-спасательных работ «Спасатель», победив со счетом 7:1.

В посёлке Видяево Мурманской области, скрестили клюшки команды подводных сил флота «Тайфун» и «Последний аргумент» соединения подводных лодок. Победу одержал «Последний аргумент» со счетом 2:1.

В дивизионе Лига Мечты, морские пехотинцы из команды «Спутник», на домашней ледовой площадке, в одноименном поселке Спутник Мурманской области, уступили хоккеистам команды «Палубник» палубной авиации Северного флота со счётом 3:7.

Сегодня в шести различных гарнизонах Северного флота состоятся очередные хоккейные встречи команд Северной военной хоккейной лиги.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице