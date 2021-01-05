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05.01.2021 (11:00)

Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ отмечает 100 летний юбилей со дня своего образования

Сегодня свой 100-летний юбилей со Дня образования отмечает Служба поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морского Флота России.

5 января 1921 года Декретом Совета Народных комиссаров на Черном море была образована Аварийно-спасательная служба Военно-Морского Флота, приемником которой в настоящее время и является СПАСР ВМФ.

В честь знаменательной даты, в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова, в Главном командовании ВМФ издан альбом «100 лет аварийно-спасательной службе ВМФ».

В коллективной монографии представлено документально-историческое исследование, позволяющее наглядно и в деталях проследить 100-летнюю историю создания и развития морского спасательного дела в России.

Также, в издании отражены современные тенденции развития сил обеспечения поисковых и аварийно-спасательных работ, их современное состояние и оснащенность новыми образцами оружия и техники.

В Альбоме обобщен опыт участия сил обеспечения поисковых и аварийно-спасательных работ в выполнении задач по оказанию помощи аварийным кораблям и подводным лодкам, проведению судоподъемных операций, участию в глубоководных экспедициях в различных районах Мирового океана.

Книга предназначена как для специалистов спасательных служб России, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей отечественного флота. Она посвящена всем тем, кто посвятил себя трудному и опасному делу спасания человеческих жизней на море, оказанию помощи аварийным объектам ВМФ, всем тем, кто готов рисковать жизнью и здоровьем во имя спасения попавших в беду товарищей, вступить в бой со стихией, умело и решительно устранять боевые и аварийные повреждения кораблей и судов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юбилеи , Военно-Морской Флот
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