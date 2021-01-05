05.01.2021 (07:47)

Творческая группа ЦОК ВКС подарила новогодний концерт военнослужащим ПВО

В первые дни нового года Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Минобороны Российской Федерации в рамках празднования Нового года и Рождества проводит многочисленные мероприятия, подготовленные Главным командованием Воздушно-космических сил Минобороны Российской Федерации и Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил Минобороны Российской Федерации.

Сегодня, 4 января, творческий коллектив ЦОК ВКС организовал и провел в офицерском клубе в городе Долгопрудном (Московская область) праздничный концерт для военнослужащих ВКС, гражданского персонала и членов их семей.

Творческий коллектив Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил в этих стенах уже хорошо знают и высоко оценивают каждый раз достойный уровень организованных мероприятий. А зрители всегда тепло встречают творческие программы. Вот и этот раз не стал исключением. Не смотря на капризы погоды, зрители пришли на встречу с любимым творческим коллективом. И не прогадали. Сегодня со сцены звучали песни разных жанров и направлений. Ведущими мероприятия выступили артист эстрады Леуш Любич и певица Афродита Остапенко.

Известные и всеми любимые артисты порадовали своим выступлением присутствовавших на мероприятии зрителей, которые не только не скупились на аплодисменты, но и каждый раз подпевали, услышав знакомую мелодию. В этом праздничном концерте песни исполняли: солист ансамбля песни и пляски ВДВ, Заслуженный артист России Андрей Свидрин, Заслуженный работник культуры Московской области, солистка Щелковского духового оркестра Елена Лазуткина, лауреат международных и всероссийских конкурсов, певица Стефани Астра и Ольга Астахова.

В завершение праздничного концерта артистам вручили грамоты от командования воинского подразделения. А зрители наградили организаторов и творческую группу ЦОК ВКС бурными аплодисментами.

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