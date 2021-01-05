05.01.2021 (07:00)

Выездные бригады военных врачей-миротворцев оказали помощь более 1100 жителям в населенных пунктах НКР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Выездные бригады военных врачей-миротворцев оказали помощь более 1100 жителям в населенных пунктах НКР

Выездные бригады военных врачей из состава российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь местному населению в различных населенных пунктах Нагорного Карабаха.

Российскими миротворцами созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха.

За прошедшие сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь более 50 жителям населенного пункта Ннги Мартунинского района. Всего российскими военными медиками оказана помощь более 1100 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 135 детям.

В ходе работы выездной бригады все обратившиеся граждане получили консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными специалистами терапевтического, хирургического и иных профилей.

Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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