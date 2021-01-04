04.01.2021 (15:46)
Ветераны Новороссийского десантно-штурмового соединения открыли эмблему ВДВ в Славянске-на-Кубани
Ветераны новороссийской городской общественной организации ветеранов гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) «Семерка» открыли эмблему Воздушно-десантных войск в городском сквере десантников в Славянске-на-Кубани.
В церемонии открытия эмблемы приняли участие председатель организации, полковник запаса Евгений Ханин, председатель районной организации «Союз десантников» Славянского района Олег Шаров, а также жители и гости города Славянск-на-Кубани.
В завершение мероприятия его участники возложили цветы к памятнику легендарному командующему Воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза генералу армии В.Ф. Маргелову.
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Метки:
Южный военный округ , Ветераны , Памятники , Торжественные церемонии , Командование Воздушно-десантных войск