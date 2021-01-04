04.01.2021 (13:54)

Музей «Дорога памяти» рассказывает о новогодних подарках времен Великой Отечественной войны

Для советских солдат в годы войны Новый год был дороже, чем в мирное время. Поскольку это позволяло не забывать, какой была мирная жизнь. Несмотря на все трудности, бойцы на фронте, если была возможность, обязательно ставили елку. Если не получалось найти игрушки, их делали из подручных материалов.

Для поднятия морального духа солдат проводились большие кампании по сбору подарков в действующую армию. В подавляющем большинстве эти посылки не имели никакой системы. Кто что мог – то и отправлял. В основном, собирали такие посылки жители тыловых городов и сел. В подарочные наборы входило то, что могло понадобиться красноармейцу: предметы личной гигиены, папиросы и тёплые вещи, канцтовары и сладости. Часто отправляли популярные ещё с начала ХХ века карамельные конфеты «Раковые шейки».

Другим лакомством, которое иногда получали бойцы, были шоколадные батончики с начинкой, производства Ленинградской шоколадной фабрики им. Н.К. Крупской. Это предприятие в годы войны, находясь в осажденном городе, ни на день не прекращало работу и продолжало выпуск продукции. Большой популярностью пользовались Хвойная настойка и витаминизированный шоколад «Кола», которые производила фабрика. Это были практически единственные эффективные средства для борьбы авитаминозом и цингой.

Еще одним продуктом, который часто попадал в новогодние наборы, были папиросы. Где папиросы, там и спички. Они были в дефиците, так как фабрики по их производству, расположенные в европейской части СССР, оказались на оккупированной территории. В годы войны большое распространение получили так называемые спички-книжки. На картонной упаковке из вторсырья размещалась этикетка и вдохновляющий лозунг, например: «Все силы – фронту», «Все силы на разгром врага»

Получая подобные подарки, солдаты на фронте чувствовали огромную моральную поддержку и заботу населения Советского Союза, которое в тылу делало всё возможное, чтобы облегчить жизнь солдат на передовой.

Даже в самые тяжелее времена есть место празднику. Он помогает, вдохновляет и воодушевляет. Главное не унывать и не опускать руки.

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