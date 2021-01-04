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04.01.2021 (10:21)

В Центральном военном округе прошел новогодний спортивный праздник для военнослужащих

В Центральном военном округе состоялся новогодний спортивный праздник для военнослужащих Центрального военного округа, членов их семей и гражданского персонала. Главной целью данного мероприятия является поддержание и укрепление здорового образа жизни военнослужащих.

Старт мероприятию был дан в Екатеринбурге, где на лыжной базе ЦСКА состоялся лыжный забег на 3 и 5 километра. По итогам, каждый участник спортивного праздника получил сладкие подарки, а также специально приготовленный сладкий чай и бутерброды. Самым спортивным семьям, которые приняли участие в лыжном забеге, были вручены грамоты.

А на 201-й военной базе РФ в Таджикистане в празднике приняло участие более 1 тысячи человек. Для участников праздника была подготовлена программа, которая включила в себя перетягивание каната, легкоатлетическую эстафету для взрослых и детей, где малыши вместе с родителями могли проверить свою ловкость в преодолении препятствий. Военнослужащие горных подразделений состязались на лучшее время по надеванию подвесной системы, вязке узлов.

Также на новогодних праздниках прошел чемпионат по стритболу среди офицеров управлений штаба ЦВО. В соревновании приняли участие около 50 человек.

Всего в новогодние праздничные и выходные дни в гарнизонах Центрального военного округа состоится более 1,5 тысяч культурно-досуговых мероприятий для военнослужащих, гражданского персонала соединений и воинских частей, а также членов их семей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Праздники , Социальное развитие
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