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04.01.2021 (10:16)

Военнослужащие военной полиции ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников подшефного социального центра на Урале

Военнослужащие регионального управления военной полиции и комендатуры Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра города Полевской.

Военные полицейские привезли ребятам театрализованную новогоднюю программу, в которой сами сыграли Деда Мороза, Снегурочку и скоморохов. Вместо традиционной новогодней упряжки оленей транспортом военно-полицейских Деда Мороза и Снегурочки стал патрульный УАЗ «Патриот».

Военнослужащие провели с ребятами игровую программу и в завершение встречи вручили им сладкие подарки, пожелав быть терпеливыми, настойчивыми и хорошо учиться в новом году.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальная защита , Праздники , Социальное развитие , Военная полиция
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