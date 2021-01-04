04.01.2021 (10:16)
Военнослужащие военной полиции ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников подшефного социального центра на Урале
Военнослужащие регионального управления военной полиции и комендатуры Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра города Полевской.
Военные полицейские привезли ребятам театрализованную новогоднюю программу, в которой сами сыграли Деда Мороза, Снегурочку и скоморохов. Вместо традиционной новогодней упряжки оленей транспортом военно-полицейских Деда Мороза и Снегурочки стал патрульный УАЗ «Патриот».
Военнослужащие провели с ребятами игровую программу и в завершение встречи вручили им сладкие подарки, пожелав быть терпеливыми, настойчивыми и хорошо учиться в новом году.
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