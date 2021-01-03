03.01.2021 (22:00)

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» посетил Военный инновационный технополис «ЭРА»

Сегодня Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук посетил Военный инновационный технополис «ЭРА».

Ковальчук М.В., с 2018 года являющийся научным руководителем ВИТ «ЭРА», поздравил личный состав Технополиса с наступившим 2021 годом, ознакомился с жизнью и бытом операторов научных рот, новыми разработками в области современных технологий энергообеспечения, аппаратов и машин жизнеобеспечения, технического зрения, деятельностью испытательных лабораторий, особое внимание при этом уделив дизайн-центру микроэлектроники «Ломоносов».

Подведя итоги деятельности за год, он также поблагодарил руководство Технополиса за проделанную работу отметив, что в Военном инновационном технополисе «ЭРА» на данный момент созданы все условия для качественной реализации военно-технической политики государства, обеспечения, поиска и внедрения передовых технологий в оборонной сфере.

Технополис «ЭРА», создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в Анапе в 2018 году, за сравнительно небольшой срок смог стать поистине современным центром военной науки.

Его инфраструктура и деятельность организованы по кластерному принципу, предусматривающему научно-исследовательское, научно-образовательное и научно-производственное направления, что в полной мере позволяет выполнять прикладные и комплексные научные исследования по актуальным проблемам обеспечения интересов национальной безопасности.

В ВИТ «ЭРА» в 2020 году проведено около тридцати мероприятий федерального и международного уровня, исследования ведутся по шестнадцати приоритетным научным направлениям, его партнерами являются более 250 ведущих предприятий, организаций и учебных заведений страны.

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