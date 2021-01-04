04.01.2021 (05:00)
Наблюдательные посты российских миротворцев оборудованы современными фортификационными сооружениями «Блокпост»
Военнослужащие российского миротворческого континента выполняют задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня на наблюдательных постах оборудованных современными фортификационными сооружениями и модулями для комфортного проживания.
Наблюдательные посты оборудуются фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.
В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, а также по всей линии соприкосновения враждующих сторон.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.