04.01.2021 (05:00)

Наблюдательные посты российских миротворцев оборудованы современными фортификационными сооружениями «Блокпост»

Военнослужащие российского миротворческого континента выполняют задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня на наблюдательных постах оборудованных современными фортификационными сооружениями и модулями для комфортного проживания.

Наблюдательные посты оборудуются фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, а также по всей линии соприкосновения враждующих сторон.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.



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