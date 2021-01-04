04.01.2021 (07:30)

Морские пехотинцы КФл применяют новую методику подготовки к конкурсу «Морской десант-2021»

Взвод морской пехоты в количестве 30 военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) начал подготовку к соревнованиям «Морской десант», которые состоятся в мае 2021 года.

Морские пехотинцы ежедневно практикуются под руководством тренера команды – офицера морской пехоты.

Для качественной и полноценной подготовки был разработан специальный план тренировок, а также комплекс и метод занятий, которые будут проводиться на сложной пересечённой местности с целью тренировки выносливости военнослужащих. Занятия проводятся на спортивных комплексах и тренажёрах полка морской пехоты. Личный состав отрабатывает упражнения на силу, выносливость и скорость. Для достижения хороших результатов, нагрузки на спортсменов будут регулярно увеличиваться в соответствии с планом подготовки.

На этапах конкурса профессионального мастерства «Морской десант» Армейских международных игр 2021 года морским пехотинцам КФл предстоит выполнить военно-прикладные упражнения: бег на различные дистанции, преодоление полосы препятствий, рукопашный бой, стрельбу по мишеням из стрелкового оружия, вождение, а также принять участие в командной эстафете.

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