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04.01.2021 (06:30)

Разведчики ЮВО в Южной Осетии отразили нападения условного противника на военные объекты базы

Разведчики российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии отразили нападения условного противника на военные объекты базы.

В рамках учебного мероприятия были отработаны действия по блокированию противника, проникшего на территорию российской военной базы ЮВО в городе Цхинвал с целью захвата контрольно-технического пункта и парка боевых машин.

Военнослужащие из стрелкового оружия подавили огневые точки противника в захваченных зданиях и захватили выживших. В ходе учения военные медики оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, условно получившим ранения.

Разведчики успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
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