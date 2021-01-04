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04.01.2021 (05:30)

Мотострелки 58-й общевойсковой армии ЮВО выполнили боевые стрельбы в Южной Осетии

В Южной Осетии мотострелковые подразделения российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа выполнили боевые стрельбы.

В ходе занятий военнослужащие уничтожили группы условного противника, обнаружив их с помощью беспилотника. Мотострелки применили штатное стрелковое оружие и вооружение БМП-2 для уничтожения мишеней, имитирующих легкобронированную технику и живую силу противника.

В учении приняли участие около 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 30 единиц техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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