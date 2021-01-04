04.01.2021 (05:30)
Мотострелки 58-й общевойсковой армии ЮВО выполнили боевые стрельбы в Южной Осетии
В Южной Осетии мотострелковые подразделения российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа выполнили боевые стрельбы.
В ходе занятий военнослужащие уничтожили группы условного противника, обнаружив их с помощью беспилотника. Мотострелки применили штатное стрелковое оружие и вооружение БМП-2 для уничтожения мишеней, имитирующих легкобронированную технику и живую силу противника.
В учении приняли участие около 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 30 единиц техники.