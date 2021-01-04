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04.01.2021 (04:00)

Силы Черноморского флота в 2020 году провели в 2 раза больше ракетных стрельб по сравнению с предыдущим годом

Силы Черноморского флота (ЧФ) в 2020 учебном году провели в 2 раза больше ракетных стрельб по сравнению с предыдущим годом.

В ходе плановой отработки задач корабельные соединения и береговые подразделения осуществили более 30 ракетных стрельб зенитными и крылатыми ракетами, в том числе «Калибр-НК», увеличив показатель в два раза по сравнению с 2019 годом.

По плану артиллерийской подготовки корабельных сил флота было проведено порядка 200 артиллерийских стрельб по воздушным, морским и береговым целям, значительная часть из которых были выполнены экипажами кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп.

Кроме того, в 2020 году план выполнения боевых упражнений с применением морского подводного оружия на Черноморском флоте перевыполнен на 10 процентов, а количество применённого оружия увеличилось в 1,2 раза.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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