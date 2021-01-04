04.01.2021 (08:30)

Более 5 000 часов налетали БпЛА в Сибири в 2020 году

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) налетали более 5000 часов за 2020 учебный год.

Военнослужащие подразделений БпЛА выполняли полеты на комплексах «Орлан-10», «Застава», «Элерон-3» на учениях, проводимых в дневное и ночное время. Расчеты БпЛА были задействованы в мероприятиях с выполнением задач воздушной разведки, корректировки огня, а также осуществляли контроль выдвижения и развертывания подразделений общевойскового объединения. Кроме этого, полеты выполнялись для мониторинга лесных пожаров и разведку на реках в период весеннего половодья.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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