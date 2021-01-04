04.01.2021 (08:00)

Подразделения военной полиции ЦВО в Центральной Азии получат броневездеходы «Есаул» в 2021 году

В 2021 году военные комендатуры российских военных баз в Киргизии и Таджикистане получат на вооружение бронированные вездеходы УАЗ «Есаул». Об этом сообщил начальник регионального управления военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) полковник юстиции Константин Смирнов.

«В новом 2021 году военные комендатуры российских зарубежных баз в Центральной Азии получат на вооружение бронированные внедорожники УАЗ «Есаул». Новая техника будет применяться при охране и сопровождении воинских колонн, несении службы по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины в военных городках и на полигонах», - заявил полковник юстиции Константин Смирнов.

УАЗ «Есаул» военной полиции внешне ничем не отличается от стандартного УАЗа «Патриот», но благодаря скрытой броне способен защитить своих пассажиров от выстрелов из стрелкового оружия крупного калибра, а также взрывов мин и оборонительных гранат. Также двери бронированного внедорожника оборудованы бойницами для ведения огня из машины.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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